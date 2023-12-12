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Болотов Виктор Васильевич
Болотов Виктор Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1948
Пол
Мужской
Отец
Болотов Василий Николаевич
1924 г.р.
Мать
Косых Болотова Вешкурова Зинаида Павловна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1948
Отец:
Болотов Василий Николаевич
Мать:
Косых Болотова Вешкурова Зинаида Павловна
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