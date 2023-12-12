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Болотов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1948

Отец: Болотов Василий Николаевич

Мать: Косых Болотова Вешкурова Зинаида Павловна

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