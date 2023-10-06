Маркевич (Голубова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1876
Сын: Маркович Николай Александрович
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1878
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1879
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1880
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1881
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1882
Сын: Маркович Аполлон Александрович
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1883
Сын: Маркович Леонид Александрович
Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно