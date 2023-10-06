Маркевич (Голубова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич (Голубова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1876

Сын: Маркович Николай Александрович

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1878

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1880

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1881

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1882

Сын: Маркович Аполлон Александрович

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1883

Сын: Маркович Леонид Александрович

Отец ребёнка: Маркович Александр Аполлонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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