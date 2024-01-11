Сафиуллин Сулейман Шафигуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Сулейман Шафигуллович

Место рождения

Башкирская АССР, Ермекеевский р-н, д. Нижние Карамалы

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сафиуллин Шафигулла

Мать: не указана

Башкирская АССР, Ермекеевский р-н, д. Нижние Карамалы
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сафиуллин Рашит

Мать ребёнка: Сафиуллина Сарбижихан

с. Нижние Карамалы,Башкирия
Военная награда
Неизвестно
Сафиуллин Сулейман Шафигуллович Дата рождения __.__.1905Место рождения Башкирская АССР, Ермекеевский р-н, д. Нижние Карамалы Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картоте... Показать все
Смерть
Неизвестно
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