Сафиуллин Сулейман Шафигуллович
Место рожденияБашкирская АССР, Ермекеевский р-н, д. Нижние Карамалы
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сафиуллин Шафигулла
Мать: не указана
Башкирская АССР, Ермекеевский р-н, д. Нижние Карамалы
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сафиуллин Рашит
Мать ребёнка: Сафиуллина Сарбижихан
с. Нижние Карамалы,Башкирия
Военная награда
Неизвестно
Сафиуллин Сулейман Шафигуллович Дата рождения __.__.1905Место рождения Башкирская АССР, Ермекеевский р-н, д. Нижние Карамалы Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картоте... Показать все
Смерть
Неизвестно