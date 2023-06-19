Полюдова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Полюдов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Афимья Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Полюдов Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно