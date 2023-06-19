Полюдова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Полюдов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Афимья Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Полюдов Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Васильевич

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно