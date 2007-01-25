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Чечётка Василий Сазонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1922

Дата смерти

25.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1922

Отец: Чечётка Сазон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечётка Антонина Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.07.1943

Дочь: Коваленко Нина Васильевна

Мать ребёнка: Чечётка Антонина Афанасьевна

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.07.1947

Дочь: Кастыря Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Чечётка Антонина Афанасьевна

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Крепких Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Чечётка Антонина Афанасьевна

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
25.01.2007

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