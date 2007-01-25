Чечётка Василий Сазонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1922
Дата смерти25.01.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1922
Отец: Чечётка Сазон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1943
Дочь: Коваленко Нина Васильевна
Мать ребёнка: Чечётка Антонина Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.07.1947
Дочь: Кастыря Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Чечётка Антонина Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Крепких Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Чечётка Антонина Афанасьевна
Смерть
25.01.2007