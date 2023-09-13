Гнездилова (Зателепа) Пелагея (Полина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1905
Дата смерти25.12.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905
Отец: Зателепа Иван
Мать: Зателепа Елизавета
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Шостак Нина
Отец ребёнка: Гнездилов Филипп
ХУТОР СОКОЛОВСКИЙ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гнездилов Филипп
Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнездилов Филипп
Смерть
25.12.1983