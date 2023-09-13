Гнездилова (Зателепа) Пелагея (Полина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилова (Зателепа) Пелагея (Полина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1905

Дата смерти

25.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1905

Отец: Зателепа Иван

Мать: Зателепа Елизавета

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Шостак Нина

Отец ребёнка: Гнездилов Филипп

ХУТОР СОКОЛОВСКИЙ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гнездилов Филипп

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнездилов Филипп

Смерть
25.12.1983
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