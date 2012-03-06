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Бещев Николай Михайлович

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.08.1950

Дата смерти

06.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950

Отец: Бещев Михаил Николаевич

Мать: Хлопова, Бещева Анна Евгеньевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.03.2012
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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