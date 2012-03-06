Бещев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.08.1950
Дата смерти06.03.2012
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950
Рождение ребёнка
20.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2012