Гладыш (Тищенко) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладыш (Тищенко) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1988

Отец: Тищенко Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2007

Дочь: Гладыш Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Гладыш Евгений

Рождение ребёнка
18.10.2015

Дочь: Гладыш Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Гладыш Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладыш Евгений

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