Гладыш (Тищенко) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1988
Отец: Тищенко Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2007
Дочь: Гладыш Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Гладыш Евгений
Рождение ребёнка
18.10.2015
Дочь: Гладыш Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Гладыш Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладыш Евгений