Херувимов ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херувимов ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Место рождения

КОСТРОМА

Дата рождения

29.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

КОСТРОМА
Рождение ребёнка
03.04.2012

Сын: Херувимов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Херувимова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
15.06.2013

Дочь: Херувимова СОФЬЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Херувимова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
24.10.2016

Сын: Херувимов СЕМЁН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Херувимова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
09.10.2020

Сын: Херувимов СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Херувимова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
28.08.2023

Сын: Херувимова МАРИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Херувимова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Херувимова НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

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