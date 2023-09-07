Попова (Маркелова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Маркелова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.2005

Дочь: Попова Алина Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.04.2014

Сын: Попов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Васильевич

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