Попова (Маркелова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.2005
Дочь: Попова Алина Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.2014
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно