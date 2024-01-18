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Яснов Иван Ефимович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

19.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1868

Отец: Яснов Ефим Марков

Мать: Яснова Пелагея Никифоровна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Яснов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Яснова Акилина Михайловна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яснова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яснова Акилина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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