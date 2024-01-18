Яснов Иван Ефимович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения19.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1868
Отец: Яснов Ефим Марков
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
19.10.1913
Мать ребёнка: Яснова Акилина Михайловна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яснова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское