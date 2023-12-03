Хутов Боташ Каншаович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хутов Каншао Абдурахманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хутова Сарата Токмаковна
Али-Бердуковский, Хабезский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хутова Сарата Токмаковна
Смерть
Неизвестно