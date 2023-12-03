Хутов Боташ Каншаович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутов Боташ Каншаович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хутов Каншао Абдурахманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хутова Сарата Токмаковна

Али-Бердуковский, Хабезский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хутова Сарата Токмаковна

Смерть
Неизвестно
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