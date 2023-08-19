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Геворгян (Щербакова) Светлана Витальевна
Геворгян (Щербакова) Светлана Витальевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
17.03.1978
Пол
Женский
Отец
Щербаков Виталий (Виктор) Данилович
Мать
Щербакова (Николайчук) Мария (Марина) Петровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
JM
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1978
Отец:
Щербаков Виталий Данилович
Мать:
Щербакова Мария Петровна
Москва
, город федерального значения Москва
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