Орлова (Дуля) Екатерина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Дуля) Екатерина Витальевна

Место рождения

Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

20.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1987

Отец: Дуля Виталий Владимирович

Мать: Дуля Татьяна Генриховна

Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.09.2015

Дочь: Орлова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Орлов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
11.06.2021

Дочь: Орлова Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Орлов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Сергей Николаевич

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