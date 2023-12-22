Лукичев Михайло Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Дементий Васильевич
Мать: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Демичев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федоровна
Смерть
После 1885