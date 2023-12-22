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Лукичев Михайло Дементьевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Дементий Васильевич

Мать: Дарья Михайловна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Демичев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Демичев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федоровна

Смерть
После 1885
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