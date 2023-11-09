Суракова (Гунылина) Ирина (Арина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти03.11.1960
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гунылин Иван Ильич
Мать: Гунылина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.11.1960