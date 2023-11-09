Суракова (Гунылина) Ирина (Арина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суракова (Гунылина) Ирина (Арина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

03.11.1960

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гунылин Иван Ильич

Мать: Гунылина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
24.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.11.1960
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