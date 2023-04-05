Федякова Анна Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Анна Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Федяков Марк Якимов

Отец ребёнка: Федяков Яким Киприанов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Иван Якимов

Отец ребёнка: Федяков Яким Киприанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Яким Киприанов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
деревня Большой Подъельник
Смерть
Неизвестно
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