Федякова Анна Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1913
Сын: Федяков Марк Якимов
Отец ребёнка: Федяков Яким Киприанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федяков Иван Якимов
Отец ребёнка: Федяков Яким Киприанов
Бракосочетание
Неизвестно
деревня Большой Подъельник
Смерть
Неизвестно