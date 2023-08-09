Стенникова Моника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стенников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стенников Олег Николаевич
Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стенникова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стенникова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно