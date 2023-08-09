Стенникова Моника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенникова Моника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенников Олег Николаевич

Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стенникова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стенникова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Стенников Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стенников Николай Семенович