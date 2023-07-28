Laane (Kalme) Matle
Место рождения
Дата рождения10.12.1844
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1867
Муж: Laane Adam
Супруг(-а): Adam Laane
Рождение ребёнка
08.10.1867
Сын: Laane Mihkel
Отец ребёнка: Laane Adam
Рождение ребёнка
24.07.1870
Сын: Laane Hindrik
Отец ребёнка: Laane Adam
Рождение ребёнка
20.11.1871
Дочь: Liso
Отец ребёнка: Laane Adam
Рождение ребёнка
02.12.1878
Сын: Laane Kristjan
Отец ребёнка: Laane Adam
Смерть
1886