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Laane (Kalme) Matle

Место рождения

Кяргула, Võru vald, Võru maakond

Дата рождения

10.12.1844

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

1867 г.р.
1870 г.р.
1871 г.р.
1878 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Кяргула, Võru vald, Võru maakond
Бракосочетание
31.08.1867

Муж: Laane Adam

Супруг(-а): Adam Laane
Рождение ребёнка
08.10.1867

Сын: Laane Mihkel

Отец ребёнка: Laane Adam

Рождение ребёнка
24.07.1870

Сын: Laane Hindrik

Отец ребёнка: Laane Adam

Рождение ребёнка
20.11.1871

Дочь: Liso

Отец ребёнка: Laane Adam

Рождение ребёнка
02.12.1878

Сын: Laane Kristjan

Отец ребёнка: Laane Adam

Смерть
1886