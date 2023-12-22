Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Васильевна

Елизавета Васильевна

Место рождения

Реброво, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Василий

Мать: не указана

Реброво, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Малютина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Малютин Александр Иванович

Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Малютина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Задумкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович

Реброво, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Малютин Николай Иванович

Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин -Малетин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close