Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Малютина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Малютин Александр Иванович
Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Малютина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Задумкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Малютин -Малетин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно