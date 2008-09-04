Никифорова Айыына Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Айыына Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2008

Отец: не указан

Мать: Аммосова Сардаана Александровна

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