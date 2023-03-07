Кропачев Мартын (Мартынко) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачев Мартын (Мартынко) Тихонов

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Место рождения

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Кропачев Тихон

Мать: не указана

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Кропачев Тимофей (Тимошка) Мартынов

Мать ребёнка: не указана

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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