Кропачев Мартын (Мартынко) Тихонов
Место рожденияпоч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1620
Отец: Кропачев Тихон
Мать: не указана
поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Кропачев Тимофей (Тимошка) Мартынов
Мать ребёнка: не указана
поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678