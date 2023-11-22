Шарыгина (Шарыгина) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Шарыгина) Анастасия Викторовна

Место рождения

Красноярск, Россия

Дата рождения

18.06.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Красноярск, Россия
Бракосочетание
13.09.2013

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Рождение ребёнка
28.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
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