Шарыгина (Шарыгина) Анастасия Викторовна
Место рожденияКрасноярск, Россия
Дата рождения18.06.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Красноярск, Россия
Бракосочетание
13.09.2013
Муж: скрыто настройками приватности
Новосибирск
Рождение ребёнка
28.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно