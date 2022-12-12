Поветкина (Черткова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1880
Дочь: Пашкова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Поветкин Леонтий Евфимович
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно