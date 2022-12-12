Поветкина (Черткова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветкина (Черткова) Ксения Ивановна

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Место рождения

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.12.1880

Дочь: Пашкова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Поветкин Леонтий Евфимович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поветкин Леонтий Евфимович

Смерть
Неизвестно
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