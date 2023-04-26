Дерябин Петр Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Алексей Петров Аникей Петров
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дерябин Архип Петров
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дерябин Иван Петров
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дерябин Федот Петров
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно