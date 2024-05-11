Шувагин Сергей Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШувагин Сергей Васильевич

Шувагин Сергей Васильевич

Место рождения

Югары, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Югары, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувагина Евдокия Иларионовна

Рождение ребёнка
04.07.1871

Сын: Шувагин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
05.09.1873

Дочь: (Шувагина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
08.08.1877

Сын: Шувагин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Рождение ребёнка
31.07.1880

Сын: Шувагин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары
Рождение ребёнка
01.05.1883

Дочь: Суматохина (Шувагина) Алесандра Сергеевна

Мать ребёнка: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Жилиха
Рождение ребёнка
20.04.1887

Сын: Шувагин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Смерть
Неизвестно
Югары, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.