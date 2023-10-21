Волкова (Дерышива) Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Дерышива) Анна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Михаил Васильевич

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1924

Дочь: Михайлова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Васильевич

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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