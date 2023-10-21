Волкова (Дерышива) Анна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Михаил Васильевич
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1924
Дочь: Михайлова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Васильевич
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно