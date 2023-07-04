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(Костина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2023

Отец: Костин Дмитрий Владимирович

Мать: Мальцева Ирина Дмитриевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург