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(Костина) Анна Дмитриевна
(Костина) Анна Дмитриевна
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Место рождения
Колпино
, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
04.07.2023
Пол
Женский
Отец
Костин Дмитрий Владимирович
1991 г.р.
Мать
Мальцева Ирина Дмитриевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2023
Отец:
Костин Дмитрий Владимирович
Мать:
Мальцева Ирина Дмитриевна
Колпино
, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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