Смирнов Вячеслав Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Вячеслав Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Абрам

Мать: Музыкова Смирнова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Валерий Вячеславович

Мать ребёнка: Смирнова Неиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Уткина Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова Неиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Смирнова Неиз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Неиз

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