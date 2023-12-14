Смирнов Вячеслав Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Валерий Вячеславович
Мать ребёнка: Смирнова Неиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Уткина Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова Неиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Смирнова Неиз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Неиз