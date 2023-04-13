Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Каукина Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Никитин
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Матвей Никитин
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Матвей Никитин
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Никитин
Смерть
Неизвестно