Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Каукина Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Никитин

Хонятино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Матвей Никитин

Хонятино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Матвей Никитин

Хонятино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Никитин

Хонятино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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