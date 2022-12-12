Половнёва (Платицына) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно