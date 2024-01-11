Мифтяхов Явметдин Салихетдинович
Место рожденияс. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мифтяхов Саляхетдин
Мать: не указана
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
07.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
с. Чембилей, Краснооктябрьского района Нижегородской области
Смерть
Неизвестно