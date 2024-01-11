Мифтяхов Явметдин Салихетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтяхов Явметдин Салихетдинович

Место рождения

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мифтяхов Саляхетдин

Мать: не указана

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
07.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Чембилей, Краснооктябрьского района Нижегородской области
Смерть
Неизвестно
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