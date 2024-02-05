Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти29.03.1836 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ганнибал Осип Абрамович
Мать: Пушкина Мария Алексеевна
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
20.12.1797 ст.
Дочь: Пушкина-Павлищева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович
Рождение ребёнка
26.05.1799 ст.
Сын: Пушкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пушкин Лев Сергеевич
Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович
Смерть
29.03.1836 ст.