Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

29.03.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ганнибал Осип Абрамович

Мать: Пушкина Мария Алексеевна

Бракосочетание
1796

Муж: Пушкин Сергей Львович

Рождение ребёнка
20.12.1797 ст.

Дочь: Пушкина-Павлищева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович

Рождение ребёнка
26.05.1799 ст.

Сын: Пушкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пушкин Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович

Смерть
29.03.1836 ст.
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