Завьялов Осип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Завьялов Иван Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Завьялова Параскева Филипова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Наталья Осипова
Мать ребёнка: Завьялова Параскева Филипова
Смерть
Неизвестно