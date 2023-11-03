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Завьялов Осип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Завьялов Иван Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1770

Жена: Завьялова Параскева Филипова

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Завьялов Никифор Осипов

Мать ребёнка: Завьялова Параскева Филипова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Наталья Осипова

Мать ребёнка: Завьялова Параскева Филипова

Смерть
Неизвестно
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