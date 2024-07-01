Фекла Сергеева 25.09.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Сергеева

Место рождения

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843

Отец: Сергей Петров

Мать: Авдотья Платонова

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Фекла, родилась 25 сентября, крещена 28 сентября 1843 г. Родители: села Красного Яра Г... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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