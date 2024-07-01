Фекла Сергеева
Место рождения
Дата рождения25.09.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843
Отец: Сергей Петров
Мать: Авдотья Платонова
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Фекла, родилась 25 сентября, крещена 28 сентября 1843 г. Родители: села Красного Яра Г... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно