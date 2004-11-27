Протченко (Мотлохова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протченко (Мотлохова) Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

27.11.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Мотлохов Лукьян

Мать: Мотлохова Устинья

Рождение ребёнка
06.05.1949

Сын: Протченко Анатолий

Отец ребёнка: Протченко Алексей

Брянская обл., Почепский р-н, д. Полянка
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протченко Алексей

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протченко Алексей

Смерть
27.11.2004
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