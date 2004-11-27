Протченко (Мотлохова) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти27.11.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Мотлохов Лукьян
Мать: Мотлохова Устинья
Рождение ребёнка
06.05.1949
Сын: Протченко Анатолий
Отец ребёнка: Протченко Алексей
Брянская обл., Почепский р-н, д. Полянка
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протченко Алексей
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протченко Алексей
Смерть
27.11.2004