Герасимова (Непочатых) Лукерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1879
Дата смерти30.09.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Лобанова Меланья Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Герасимов Борис Федорович
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: Наумова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Сюзева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1942