Герасимова (Непочатых) Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Непочатых) Лукерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1879

Дата смерти

30.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879

Отец: Непочатых Василий Захарович

Мать: Непочатых Неонила Захаровна

Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Лобанова Меланья Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Герасимов Борис Федорович

Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович

Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: Наумова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович

Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Сюзева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Герасимов Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Федор Степанович

Смерть
30.09.1942
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