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Козлов Василий Константинов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

26.04.1915

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Козлов Константин Тихонов

Мать: Козлова Пелагея Гаврилова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
03.01.1915
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
26.04.1915
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