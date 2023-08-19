Крепышев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949
Отец: Крепышев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1976
Сын: Крепышев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Данилова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1981
Дочь: Крепышева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Данилова Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно