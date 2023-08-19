Крепышев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепышев Николай Павлович

Место рождения

Васильково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949

Отец: Крепышев Павел

Мать: не указана

Васильково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1976

Сын: Крепышев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Данилова Надежда Александровна

Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1981

Дочь: Крепышева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Данилова Надежда Александровна

Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Надежда Александровна

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