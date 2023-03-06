Булдакова Дария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова Дария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
15.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Михаил Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Михаил Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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