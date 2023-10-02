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Афанасьев Артём Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1991

Отец: Афанасьев Михаил Александрович

Мать: Афанасьева Любовь Яковлевна

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