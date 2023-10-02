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Афанасьев Артём Михайлович
Афанасьев Артём Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1991
Пол
Мужской
Отец
Афанасьев Михаил Александрович
1958 г.р.
Мать
Афанасьева (Ставникова) Любовь Яковлевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1991
Отец:
Афанасьев Михаил Александрович
Мать:
Афанасьева Любовь Яковлевна
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