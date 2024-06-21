Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1981
Сын: Овсянников Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Овсянников Вячеслав Леонидович
Рождение ребёнка
12.08.1985
Дочь: Гюль (Овсянникова) Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Овсянников Вячеслав Леонидович