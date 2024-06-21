Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна 02.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овсянникова (Болотова) Людмила Николаевна

Место рождения

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

02.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1952

Отец: Болотов Николай Яковлевич

Мать: Болотова (Волкова) Розалия Васильевна

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Вячеслав Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1981

Сын: Овсянников Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Овсянников Вячеслав Леонидович

Рождение ребёнка
12.08.1985

Дочь: Гюль (Овсянникова) Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Овсянников Вячеслав Леонидович

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