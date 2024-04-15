Белокур Мария Дамиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Белокур Лазарь Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVC-W?i=373&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно