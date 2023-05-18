Труфанов Николай Гурьевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1899
Дата смерти23.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899
Бракосочетание
08.11.1917
Рождение ребёнка
29.08.1918
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Труфанова Ксения Андреевна/Мартынова
Рождение ребёнка
01.10.1935
Сын: Труфанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колдаева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колдаева Марина
Смерть
23.11.1937
Челябинск, Челябинский, Челябинская область