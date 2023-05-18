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Труфанов Николай Гурьевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.11.1899

Дата смерти

23.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1899

Отец: Труфанов Гурий Петрович

Мать: Труфанова Татьяна Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
08.11.1917

Жена: Труфанова Ксения Андреевна/Мартынова

Рождение ребёнка
29.08.1918

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Труфанова Ксения Андреевна/Мартынова

Рождение ребёнка
01.10.1935

Сын: Труфанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колдаева Марина

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колдаева Марина

Смерть
23.11.1937
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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