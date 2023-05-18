Суперт (Соловей) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1982
Отец: Соловей Николай
Мать: Соловей Ольга
Бракосочетание
?.10.2007
Рождение ребёнка
23.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суперт Антон Олегович
Рождение ребёнка
23.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суперт Антон Олегович
Развод
Неизвестно