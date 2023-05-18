Суперт (Соловей) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суперт (Соловей) Александра Николаевна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

25.09.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1982

Отец: Соловей Николай

Мать: Соловей Ольга

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
?.10.2007

Муж: Суперт Антон Олегович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суперт Антон Олегович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суперт Антон Олегович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Муж: Суперт Антон Олегович

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