Давыдов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Давыдов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Давыдов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно