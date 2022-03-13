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Laaksonen Mikko Aarne

Место рождения

Suomi

Дата рождения

05.05.1971

Дата смерти

13.03.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1952 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Laaksonen Anna Fewziye

Suomi
Рождение ребёнка
09.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Валкеакоски
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.03.2022
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