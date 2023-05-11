Лобачева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.2013

Дочь: Лобачева Александра Артемовна

Отец ребёнка: Лобачев Артем Сергеевич

Рождение ребёнка
29.09.2016

Дочь: Лобачева Мария Артемовна

Отец ребёнка: Лобачев Артем Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Артем Сергеевич

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