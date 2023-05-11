Лобачева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.2013
Дочь: Лобачева Александра Артемовна
Отец ребёнка: Лобачев Артем Сергеевич
Рождение ребёнка
29.09.2016
Дочь: Лобачева Мария Артемовна
Отец ребёнка: Лобачев Артем Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно