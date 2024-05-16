Васина Дарья Симеонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васина Дарья Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ялунина (Васина) Татьяна Федотьевна

Отец ребёнка: Васин Феодот Филиппов

Подгоренка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Сын: Васин Иоанн Федотов

Отец ребёнка: Васин Феодот Филиппов

Юсуповка
Смерть
Неизвестно

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