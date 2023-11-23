в 1839 после ЯДС определен во священника к Троицкой церкви Р-Б.у. села Никольского-Троицкого, в 1849 определен к Ярославской Градской Благовещенской церкви, в 1849 избран Депутатом

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close