Розов Василий Дмитриев
Место рождениягор. Ярославль
Дата рождения1817
Дата смерти21.05.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
гор. Ярославль
Бракосочетание
24.09.1839
Жена: Розова Мария Андреева
Супруг(-а): Василий Дмириев Розов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Богословская Александра Васильева
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Рождение ребёнка
19.04.1847
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чистосердова Анна Васильева
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Розов Петр Васильев
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Розов Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Розова Мария Андреева
Ярославль
Работа или профессия
Неизвестно
священник Благовещенской церкви г.Ярославля.
Место жительства
Неизвестно
в 1839 после ЯДС определен во священника к Троицкой церкви Р-Б.у. села Никольского-Троицкого, в 1849 определен к Ярославской Градской Благовещенской церкви, в 1849 избран Депутатом
Смерть
21.05.1856
Ярославль
Похороны
Неизвестно
Леонтьевское кладбище в Ярославле