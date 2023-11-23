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Розов Василий Дмитриев

Место рождения

гор. Ярославль

Дата рождения

1817

Дата смерти

21.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Розов Дмитрий Иванов

Мать: Розова Александра Венедиктова

гор. Ярославль
Бракосочетание
24.09.1839

Жена: Розова Мария Андреева

Супруг(-а): Василий Дмириев Розов
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Богословская Александра Васильева

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Розов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Рождение ребёнка
19.04.1847

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чистосердова Анна Васильева

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Розов Петр Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Розов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Розов Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Розова Мария Андреева

Ярославль
Работа или профессия
Неизвестно
священник Благовещенской церкви г.Ярославля.
Место жительства
Неизвестно
в 1839 после ЯДС определен во священника к Троицкой церкви Р-Б.у. села Никольского-Троицкого, в 1849 определен к Ярославской Градской Благовещенской церкви, в 1849 избран Депутатом
Смерть
21.05.1856
Ярославль
Похороны
Неизвестно
Леонтьевское кладбище в Ярославле
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